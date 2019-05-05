Армия и оружие

Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору ГазаLenta.ru 08:29

Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
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Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе

РБК07:05

Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Газета.Ru04:48

Нетаньяху отдал армии приказ продолжать массированные удары по Газе в ответ на ракеты

ТАСС05:08

Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ «массировано атаковать» сектор Газа

Московский Комсомолец05:03

Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

RT на русском04:59

Нетаньяху приказал продолжить наносить удары по сектору Газа

Коммерсантъ06:04

Нетаньяху сообщил, что приказал армии «массированно атаковать» боевиков Газы

Говорит Москва04:59
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