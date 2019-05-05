Армия и оружие

Нетаньяху приказал нанести массированный удар по сектору ГазаВести ФМ 10:10

Биньямин Нетаньяху приказал нанести массированный удар по сектору Газа. Такой приказ израильский премьер-министр отдал в связи с продолжающимися ракетными обстрелами со стороны сектора Газа. По последним данным, в Израиле погибли четыре человека, на севере сектора Газа – двое палестинцев.
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Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе

РБК07:05

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Московский Комсомолец05:03

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Коммерсантъ06:04

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Газета.Ru04:48

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ТАСС05:18

Нетаньяху сообщил, что приказал армии «массированно атаковать» боевиков Газы

Говорит Москва04:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
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