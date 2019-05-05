Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в ГазеRT на русском 04:59
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
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Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 06:04
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