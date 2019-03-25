Политика
Нетаньяху пригрозил силой в ответ на ракетный обстрел ИзраиляLenta.ru 02:30
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Его слова передает The Times of Israel.
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В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 02:25
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Экс-советник министра Израиля не исключил военной операции в секторе Газа
Национальная служба новостей09:36
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