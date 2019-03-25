Политика
Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора ГазаLife.ru 02:22
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину. Это связано с обстрелом его страны из сектора Газа, передаёт канцелярия Нетаньяху.
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В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 02:25
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