Политика
Нетаньяху прервал визит в США из-за обстрелов Израиля из сектора ГазаRT на русском 02:27
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что сокращает свой визит в США и возвращается в Израиль из-за обстрелов из сектора Газа. Как пишет The Jerusalem Post, премьер заявил, что Израиль «ответит силой» на обстрел.
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В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 02:25
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