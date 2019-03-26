Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в СирииЭкономика сегодня 10:33
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
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Футбол
Нигерия обыграла Египет, Сенегал одержал волевую победу над Мали
В другом матче сборная Мали в гостях упустила победу над Сенегалом.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Политика
Конгрессмены США не смогли преодолеть вето Трампа на резолюцию по ЧП
Палата представителей конгресса США не смогла преодолеть вето, которое американский лидер Дональд Трамп наложил на резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
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Наука
В Самаре открыли тайну возникновения планет
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Игры
Комедийный квест Darkestville Castle вышел на iOS и Android
Обновлено в 15:40
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 04:25
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Оскар Кучера станет отцом в пятый раз
На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в своем Twitter объявил о завершении карьеры в MMA.
Обновлено в 02:10
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Авто
Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод
Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:57
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила инцидент с охранником певца
Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Леонтьева Татьяна Федоткина.
Обновлено в 06:36
Наука
Крупнейший ледник Гренландии вновь начал расти
Крупнейший в Гренландии ледник Якобсхавн, который на протяжении нескольких лет таял рекордными темпами, вновь начал расти, гласит исследование NASA.
Обновлено в 02:33
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53