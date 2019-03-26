Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в СирииЭкономика сегодня вчера в 10:33
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
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Кино
Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Huawei анонсировала свои первые умные очки
Китайская Huawei объявила о планах выпустить свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав
Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Футбол
Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Здоровье
О чем расскажет волгоградцам ранняя седина
Ранняя седина является признаком долголетия и того, что организм не тратит антиоксидант на окраску волос, а задействует его на поддержание здоровья хозяина: человеческий организм вырабатывает глутатион, а именно от него зависит продолжительность жизни человека.
Обновлено в 00:09
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
В Южной Корее продолжает расти индекс потребительских настроений
В Южной Корее продолжает улучшаться индекс потребительских настроений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Экономика
Крупнейший азиатский авиаперевозчик купил лоукостер Hong Kong Express
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о планах покупки местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания
26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома, в котором три месяца назад прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Медведев объявил о новом налоге для ИП
Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет
В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля
Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00