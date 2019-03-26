Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в СирииЭкономика сегодня вчера в 10:33

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии

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