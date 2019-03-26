Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в СирииЭкономика сегодня вчера в 10:33

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
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Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

Газета.Ruвчера в 12:54

СМИ: Нетаньяху представил Путину и Трампу план по Сирии

Коммерсантъвчера в 09:03

СМИ: Нетаньяху представил Трампу предложения по принципам вывода иранских сил из Сирии

ТАССвчера в 09:53

СМИ узнали о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

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СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

RT на русскомвчера в 09:57

Израиль предложил Путину и Трампу план по сирийскому урегулированию

Lenta.ruвчера в 08:54

Нетаньяху представил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса

Интерфаксвчера в 08:42
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Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
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Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
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27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову

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МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав

Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
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Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
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О чем расскажет волгоградцам ранняя седина

Ранняя седина является признаком долголетия и того, что организм не тратит антиоксидант на окраску волос, а задействует его на поддержание здоровья хозяина: человеческий организм вырабатывает глутатион, а именно от него зависит продолжительность жизни человека.
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Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
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Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

В Южной Корее продолжает расти индекс потребительских настроений

В Южной Корее продолжает улучшаться индекс потребительских настроений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Три российских офицера погибли в Сирии

В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Происшествия

В США взрыв на электростанции оставил без света 33 тысячи человек

Обновлено в 00:03
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Экономика

Крупнейший азиатский авиаперевозчик купил лоукостер Hong Kong Express

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о планах покупки местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания

26 марта врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами дома, в котором три месяца назад прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 10:25
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Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
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Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
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Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:56
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«Коламбус» победил «Айлендерс» в НХЛ, Панарин прервал безголевую серию

Обновлено в 01:19
Экономика

Медведев объявил о новом налоге для ИП

Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
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В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля

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Обновлено вчера в 11:20
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Обновлено вчера в 17:00
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