Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в СирииИзвестия 10:24

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом во вторник, 26 марта, пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

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