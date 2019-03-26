Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в СирииИзвестия вчера в 10:24

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом во вторник, 26 марта, пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в Сирии

Общество Напористые Львы, перспективы для Дев и тайны Близнецов: гороскоп на 27 марта ТЕЛЬЦАМ в отношениях с близкими лучше избавиться от тайн и недомолвок: поговорив откровенно, вы увидите, что атмосфера улучшится.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Экономика Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Политика Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине Кандидат на пост президента Украины, глава Радикальной партии Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Армия и оружие Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.

Происшествия Отстраненного сенатора Арашукова проверят на вменяемость Обвиняемого в убийствах отстраненного сенатора Рауфа Арашукова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Происшествия Коллектор из Хабаровска арестован за порноколлаж с ребёнком должника Представители региональных правоохранительных органов сообщили, что в Хабаровске был арестован работник микрофинансовой фирмы, который изготовил порнографический материал с несовершеннолетней дочерью должника.

Политика Правительство США запрашивает у Конгресса $116 млн на хранилище ядерных отходов Администрация США запрашивает у Конгресса $116 млн на работы, связанные со строительством единственного в США хранилища отработанного ядерного топлива в горах Юкка в штате Невада.

Авто Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Космос Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.

Происшествия Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.