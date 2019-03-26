Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план по урегулированию в СирииИзвестия вчера в 10:24
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом во вторник, 26 марта, пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.
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