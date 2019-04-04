Политика
Нетаньяху попытался оправдать оскорбившую Украину женуИА Новороссия 16:43
Нетаньяху призвал обратить внимание на то, что его супруга оделась в национальные цвета Украины — желтый и голубой, передает "ЦарьГрад".
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Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Политика
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
Во время позирования фотографам президент Франции взял супругу за травмированную руку и, судя по всему, причинил ей боль.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Появилось видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехвaтчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 19 по 25 августа
Близнецы Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали.
Обновлено вчера в 00:05
Армия и оружие
Депутат Саблин встретился с экипажем корабля Черноморского флота «Пытливый» в Сирии
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, первый зампредседателя всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин посетил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", несущий боевое дежурство у берегов Сирии, и наградил отличившихся военнослужащих медалями организации "За ратную доблесть".
Обновлено в 16:21
Космос
У половины спутников ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия
Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами установленного производителем гарантийного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.
Обновлено в 20:43
Общество
Стало известно о высоком спросе на кнопочные телефоны в России
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщают "Известия".
Обновлено в 19:58
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Происшествия
Подросток в Ульяновской области зарубил топором всю свою семью
16-летний подросток в Ульяновской области зарубил топором всю свою семью и затем покончил с собой.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
Обновлено в 13:58
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено вчера в 15:34
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Культура
Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»
Обновлено в 04:08
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень оказался земным
Образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией «Аполлон-14», был внимательно изучен профессором из австралийского Университета Кертина.
Обновлено в 14:33
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Девочку в возрасте 12-лет из Санкт-Петербурга, приехавшую с родителями на отдых в турецкий отель, госпитализировали в больницу после того, как она повредила руку и захлебнулась в бассейне.
Обновлено в 21:59
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
Первым на новую взлетную полосу сел Boeing 737 авиакомпании «Победа», первый регулярный рейс в «Гагарин» также выполнит «Победа» – 20 августа.
Обновлено в 16:07