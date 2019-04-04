Политика
Нетаньяху попытался оправдать оскорбившую Украину женуИА Новороссия вчера в 16:43
Нетаньяху призвал обратить внимание на то, что его супруга оделась в национальные цвета Украины — желтый и голубой, передает "ЦарьГрад".
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Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась трогательной фотографией сыновей
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
10-летнего пропавшего мальчика нашли под Омском мертвым
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Volkswagen Polo GTS с мощным мотором проходит тесты
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Глава Гонконга рассказала о создании «платформы для диалога»
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о создании платформы для диалога по урегулированию кризиса.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Двое пострадавших от побоев в «Крестах» отказались писать заявления
Двое из трех пострадавших от избиения в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе Петербурга отказались писать заявления в правоохранительные органы о совершении в отношении них преступления.
Обновлено в 00:08
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено вчера в 17:00