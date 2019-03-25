Политика

Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора ГазаИзвестия 02:49

Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
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Биньямин Нетаньяху
В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 02:25

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