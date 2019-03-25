Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора ГазаUdm-Info 06:16

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ. Он пообещал, что страна «ответит силой», сообщает RNS.

Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора Газа

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