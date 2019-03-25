Политика
Нетаньяху пообещал ответить силой на обстрел из сектора ГазаUdm-Info 06:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на обстрел государства со стороны сектора газа будет дан силовой ответ. Он пообещал, что страна «ответит силой», сообщает RNS.
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В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ 02:25
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Источник «Ведомостей» поясняет, если новый сетевой оператор собирается обслуживать специализированные городки, то вскоре и военнослужащие окажутся в зоне действия данной сети.
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