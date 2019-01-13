За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям - иранским складам с иранским оружием в международном аэропорту Дамаска. Последние атаки доказывают, что мы более чем когда-либо полны решимости действовать против Ирана в Сирии.

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», — сказал Нетаньяху. Как он отметил, недавние атаки свидетельствуют о том, что Израиль «полон решимости действовать против Ирана в Сирии». Ранее МИД Сирии направил в ООН письма в связи с атакой ВВС Израиля близ Дамаска.

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