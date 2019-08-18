Политика

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с ЗеленскимВести.Ru 13:19

Поездка запланирована на 18-20 августа. Планируется, что Нетаньяху встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яру, примет участие в ряде других мероприятий. Визит осуществляется по приглашению Зеленского.
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