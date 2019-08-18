Политика

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с ЗеленскимВести.Ru вчера в 13:19

Планируется, что Нетаньяху встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яру, примет участие в ряде других мероприятий. Визит осуществляется по приглашению Зеленского. В Израиле 17 сентября состоятся досрочные парламентские выборы.
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Нетаньяху собщил о цели своего визита на Украину

РБКвчера в 15:31

Нетаньяху назвал цель визита на Украину

RT на русскомвчера в 14:10

Израильский премьер впервые за 20 лет посетит Украину

РЕН ТВвчера в 13:46

Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Газета.Ruвчера в 13:27

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Вести.Ruвчера в 13:19

Нетаньяху намерен обсудить в Киеве создание зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:28

Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

РИА Новостивчера в 12:16
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие

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Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
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Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
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Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Наука

Названы последствия ядерной войны между РФ и США

Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Происшествия

Аварийно севший в поле самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать

В Подмосковье начали разбирать самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севший на кукурузное поле в четверг утром.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено вчера в 20:50
Энергетика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Авто

Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus

Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области

По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Собчак заявила, что жить по чужим правилам не будет

Светской львице прискучила будничная жизнь. Она призналась, что ее бунтарский дух силен и ей невмоготу быть как все.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Екатеринбурге нашли школьницу, которая пропала в День города

В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую вечером 17 августа.
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт

Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через четыре–семь лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.
Обновлено вчера в 22:08
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Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
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Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
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Челси — Лестер 1:1

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Шоу-бизнес

Елена Бирюкова выходит замуж

Звезда ситкома «Саша+Маша» в чем-то повторила судьбу своей героини. Экранный супруг долго не решался позвать ее замуж.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России увеличилось число больных гастритом

В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Пассажирка А321 подверглась травле в Сети из-за видео

Алла Гарковенко, одна из спасшихся пассажирок Airbus A321, который совершил жесткую посадку на кукурузном поле в Московской области, рассказала, как подверглась травле в социальных сетях после публикации видео с места аварии.
Обновлено 17 августа в 01:39
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено вчера в 09:03
Наука

В Исландии сегодня откроют мемориальную доску растаявшему леднику

Исследователи решили почтить память 700-летнего Окйёкюдля. Он стал первой на острове жертвой изменения климата.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.
Обновлено 17 августа в 08:20
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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