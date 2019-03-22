Политика
Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотахRT на русском вчера в 13:31
Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Глава Белого дома отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности. Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке.
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Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17
с чего всё началось
"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиля и региональной стабильности", - написал Трамп в четверг в своем твиттере.Интерфаксвчера в 13:05
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