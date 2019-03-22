Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотахRT на русском вчера в 13:31

с чего всё началось

Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Глава Белого дома отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности. Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке.

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Происшествия Появилось видео с места нападения на полицейского в Нижнекамске Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.

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