Политика

Нетаньяху назвал цель визита на УкраинуRT на русском 14:10

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
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Нетаньяху собщил о цели своего визита на Украину

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Московский Комсомолец13:11

Нетаньяху назвал цель визита на Украину

RT на русском14:10

Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

РИА Новости12:16
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