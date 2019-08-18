Политика
Нетаньяху назвал цель визита на УкраинуRT на русском 14:10
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев, что намерен обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
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Происшествия
Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде
Обновлено в 14:58
Футбол
«Томь» победила «Краснодар-2», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
В другом матче тура «Армавир» принимал «Балтику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Стало известно, как израильские F-35 обманывают С-300 и С-400
Предполагается, что аналогичным образом армия Израиля может обманывать российские и сирийские комплексы ПВ С-300 и С-400.
Обновлено в 14:32
Футбол
Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ не хватило физической готовности»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился мнением о поражении в матче 6-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2).
Обновлено в 15:14
Экономика
Как Украина победила российские удобрения
С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.
Обновлено в 01:00
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.
Обновлено в 07:19
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская показали сына
В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.
Обновлено в 08:17
Политика
Шойгу прокомментировал разработку в США нарушающих ДРСМД ракет
Соединённые Штаты заложили в бюджет средства на разработку ракет, нарушающих ДРСМД, почти за год до того, как Вашингтон покинул договор, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:16
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
Обновлено в 15:34
Футбол
Егоров: «Семак извинился лично перед Матюниным. Тему нужно закрыть»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в личном разговоре принес извинения за оскорбление судей после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).
Обновлено в 15:22
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Футбол
«Севилья» обыграла «Эспаньол» в матче первого тура чемпионата Испании
Футболисты "Севильи" добились победы над "Эспаньолом" в выездном матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:09