Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.

Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Происшествия Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве достигло 29 Список пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы увеличился до 29 имен.

Футбол «Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику» «Торпедо» в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ одержало победу над «Текстильщиком» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, который отличился на 44-й и 60-й минутах.

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Политика Иранский танкер покинул Гибралтар Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.

Политика Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.

Политика Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Экономика Россия и Китай придумали замену доллару Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Политика Иностранцев рассмотрят на комиссии Совет Госдумы приступит к расследованию вмешательства во внутренние дела На сегодня назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет объявлено о создании специальной комиссии по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ.

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.

Общество В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.

Общество Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.

Авто В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.

Гаджеты Новое обновление может лишить Windows 10 ряда особенностей С выходом нового обновления ОС Windows 10 может лишиться ряда уже привычных для пользователей особенностей.

Общество Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.

Технологии Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений» С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.

Политика Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Общество Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.