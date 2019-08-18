Политика

Нетаньяху назвал цель своего визита на УкраинуИзвестия 15:21

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.
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Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Вести.Ru13:19

Нетаньяху назвал цель визита на Украину

RT на русском14:10

Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Газета.Ru13:27

Нетаньяху собщил о цели своего визита на Украину

РБК15:31

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Московский Комсомолец13:11

Нетаньяху намерен обсудить в Киеве создание зоны свободной торговли

ТАСС12:28

Нетаньяху раскрыл цель своего визита на Украину

РИА Новости12:16
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
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