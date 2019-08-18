Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на УкраинуИзвестия 15:21
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.
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Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве достигло 29
Список пострадавших в ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы увеличился до 29 имен.
Обновлено в 06:00
Теннис
Кузнецова проиграла в финале турнира в Цинциннати
Обновлено в 16:11
Футбол
«Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику»
«Торпедо» в домашнем матче девятого тура первенства ФНЛ одержало победу над «Текстильщиком» — 3:1. Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, который отличился на 44-й и 60-й минутах.
Обновлено в 13:11
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «МиГремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун
После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол
Смотреть больно. Полузащитник «Луча» получил перелом челюсти
Обновлено в 09:17
Политика
Иностранцев рассмотрят на комиссии
Совет Госдумы приступит к расследованию вмешательства во внутренние дела На сегодня назначено внеочередное заседание Совета Госдумы, на котором будет объявлено о создании специальной комиссии по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
Обновлено в 18:14
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Общество
В Уссурийске организована срочная эвакуация из-за паводка
Срочная эвакуация людей из-за паводка организована властями Уссурийска. Об этом 18 августа сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Ростов» упустил шанс догнать «Зенит» в чемпионате России
«Ростов» из-за поражения от «Уфы» упустил шанс догнать «Зенит», лидирующий в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:46
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Новое обновление может лишить Windows 10 ряда особенностей
С выходом нового обновления ОС Windows 10 может лишиться ряда уже привычных для пользователей особенностей.
Обновлено в 15:24
Общество
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с протестом против закона об экстрадиции.
Обновлено в 06:21
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Политика
Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время
Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
Обновлено в 11:59
Общество
Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок
Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Фасоль улучшает состояние сердца и помогает худеть
Обновлено вчера в 10:36