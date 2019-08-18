Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.

Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Футбол Тренер «Зенита» Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судьи Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за попадание в телеэфир его слов, сказанных после окончания домашнего матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Политика На Украине объявили о задержании «российского шпиона» Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.

Путешествия Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Aviasales.

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Политика В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.

Армия и оружие В Крыму осудили двух военных за случайный пуск ракеты Военные Алексей Чебанов и Николай Зверев случайно осуществили запуск ракеты Х-29ТД, из-за чего был разрушен ангар, оборудование и еще две ракеты.

Футбол Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком» Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".

Теннис Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).

Здоровье Станут ли почтальоны ещё и врачами? На почтальонов хотят возложить ещё одну функцию – медработников.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Политика В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Недвижимость В Москве аномально подорожала аренда жилья На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.

Происшествия У Марианских островов произошло мощное землетрясение У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).

Происшествия В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.