Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на УкраинуИзвестия 15:21
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол
Тренер «Зенита» Семак извинился за попадание в эфир оскорбления судьи
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак извинился за попадание в телеэфир его слов, сказанных после окончания домашнего матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата».
Обновлено в 10:11
Путешествия
Российские туристки предпочитают заводить романы в Турции
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Политика
На Украине объявили о задержании «российского шпиона»
Украинские спецслужбы задержали сотрудника стратегического завода «Мигремонт», который якобы шпионил в пользу России.
Обновлено в 16:50
Путешествия
Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Aviasales.
Обновлено в 15:45
Происшествия
В Карпатах погиб известный альпинист
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Иорданские F-16 разлетаются по частным армиям
Обновлено в 08:18
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Политика
В Белом доме подтвердили намерение купить Гренландию
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил заинтересованность Вашингтона в покупке Гренландии, в настоящее время входящей в состав Королевства Дания.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
В Крыму осудили двух военных за случайный пуск ракеты
Военные Алексей Чебанов и Николай Зверев случайно осуществили запуск ракеты Х-29ТД, из-за чего был разрушен ангар, оборудование и еще две ракеты.
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Теннис
Теннис. Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова потерпела поражение в финале турнира в Цинциннати (США).
Обновлено в 16:15
Здоровье
Станут ли почтальоны ещё и врачами?
На почтальонов хотят возложить ещё одну функцию – медработников.
Обновлено в 17:07
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Происшествия
У Марианских островов произошло мощное землетрясение
У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Москве недовольный лечением пациент сломал нос врачу
В Москве недовольный пациент выследил и избил заведующего отделением одной из столичных больниц, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 16:37
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Обновлено в 17:03
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Экономика
Гидроузел держат на коротком паводке
Обновлено в 17:01