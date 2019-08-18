Политика

Нетаньяху назвал цель своего визита на УкраинуИзвестия 15:21

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.
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