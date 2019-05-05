Армия и оружие

Нетаньяху анонсировал массированные удары по сектору ГазаЦарьград 05:34

Сегодня, 5 мая, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам в секторе Газа. По его словам, это станет ответом на ракетные обстрелы израильской территории.
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Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе

РБК07:05

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Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Газета.Ru04:48

Нетаньяху приказал продолжить наносить удары по сектору Газа

Коммерсантъ06:04
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