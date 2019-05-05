Армия и оружие
Нетаньяху анонсировал массированные удары по сектору ГазаЦарьград 05:34
Сегодня, 5 мая, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам в секторе Газа. По его словам, это станет ответом на ракетные обстрелы израильской территории.
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Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
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«Челси» разгромил «Уотфорд» и поднялся на 3-е место в АПЛ
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Технологии
Huawei построит фабрику рядом с Кембриджем
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Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
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Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
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