Нетаньяху: Израиль признал Гуайдо новым лидером ВенесуэлыREGNUM 10:52

с чего всё началось

Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, Канаде, большинству латиноамериканских и европейских стран. Я объявляю сегодня, что мы признаем новое руководство Венесуэлы.

Власти Израиля признали председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой страны. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на странице в соцсети Twitter.

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