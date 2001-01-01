Футбол
«Нет шансов». Конте оценил возможность перехода Икарди в «Ювентус»Спорт-Экспресс вчера в 17:05
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Общество
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Грузинский телеведущий нецензурно выругался в эфире в адрес Путина
Вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P. S.» с в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией завершается
Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Путешествия
Россияне посоветовали иностранным туристам посетить Петербург
Специалисты сервиса Aviasales опросили порядка 34 тысяч пользователей и выяснили, какой город россияне советуют посетить иностранным туристам в первую очередь.
Обновлено в 01:23
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено вчера в 07:05
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Наука
Алгоритм научился искать новые знания в миллионах научных публикаций
Искусственный интеллект научился разыскивать новые знания в различных научных публикаций, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Москве сотрудники МЧС спасли семь человек из горящей квартиры
Сотрудники МЧС спасли семерых жильцов из горящей квартиры в многоквартирном доме на западе Москвы, один человек пострадал, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук
Мантуров отметил, что на самом деле на машину очень много иностранных заказчиков Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:38
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.
Обновлено в 00:17
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Политика
В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды
Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол
Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года
Обновлено в 00:54
Политика
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге
Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Обновлено 05 июля в 05:38
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба
Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Зона отдыха появится на берегу Яузы
Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.
Обновлено в 00:48
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено вчера в 07:42