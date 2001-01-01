Общество

Несырьевой экспорт в Удмуртии за 2018 год вырос почти на 95%ТАСС 03:13

Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Удмуртской республике по итогам 2018 года вырос на 94% и составил $380 млн.
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Несырьевой экспорт в Удмуртии за 2018 год вырос почти на 95%

ТАСС03:13
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