Общество
Несырьевой экспорт в Удмуртии за 2018 год вырос почти на 95%ТАСС 03:13
Объем несырьевого неэнергетического экспорта в Удмуртской республике по итогам 2018 года вырос на 94% и составил $380 млн.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:09
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Эрнст отметил, что поддержка одного из участников «существенно превысила количество голосов за других конкурсантов».
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Общество
Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл
Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Футбол
Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Неймар стал автором одного из голов своей команды в матче. Ранее «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.
Обновлено в 02:42
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьеры
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Религия
Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Политика
Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост
Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном Лапьером.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено 26 апреля в 04:59
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В России усовершенствуют график работы детских садов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения, Минкульту и Минздраву представить предложения по усовершенствованию графиков работы детских садов и школ.
Обновлено вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Испании стартовали парламентские выборы
В феврале премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 28 апреля.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Общество
Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
Обновлено в 03:00
Наука
Исследователи нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Ученые из Соединенных Штатов Америки после ряда проведенных исследований над раком молочной железы, который нередко дает о себе знать спустя длительное время после ремиссии, сделали вывод о том, как можно заблокировать «спящие» клетки опухоли.
Обновлено в 00:44
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04