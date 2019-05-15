Экономика
Nestle может продать косметический бизнесRetail & Loyalty 05:10
Nestle проводит переговоры о продаже бизнеса по производству средств для ухода за кожей частной шведской инвестиционной группе EQT, сообщает газета Financial Times. По данным знакомых с ситуацией источников, сделка оценивается в 10 млрд долларов.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета.
Обновлено в 06:51
Политика
Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.
Обновлено в 04:30
Авто
Ford Focus ST нового поколения стал универсалом
Компания Ford представила на европейском рынке Focus ST четвертого поколения в кузове универсал.
Обновлено в 06:17
Происшествия
26 человек задержаны после акции протеста в Екатеринбурге
26 человек задержаны по итогам акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 04:57
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Политика
Мэр Нью-Йорка намерен участвовать в президентских выборах в США
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году в США.
Обновлено в 07:31
Политика
В Кремле оценили результаты опроса о сбережениях россиян
Ранее «Левада-Центр» представил результаты опроса общественного мнения, согласно которым 65% российских семей не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 06:13
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика
Раскол в ПЦУ: Епифаний заявил, что ничего не обещал Филарету
Митрополит вновь образованной неканонической ПЦУ Епифаний заявил, что не обещал так называемому патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету правления церковью при своем председательстве.
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold
Сегодня авторитетные источники сообщили, что Samsung уже устранил дефекты в смартфонах Galaxy Fold и вполне возможно, что уже в ближайшее время компания объявит новые сроки старта продаж новинки.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Музыка
Суд Мадрида оправдал Шакиру по делу о плагиате
Суд Мадрида признал известную колумбийскую певицу Шакиру невиновной в деле о плагиате.
Обновлено в 08:01
Здоровье
В Петербурге заморожен крупный инвестпроект
Федеральная медицинская сеть «Мать и дитя» приостановила строительство крупного госпиталя за 5 млрд руб. на севере Петербурга.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Россиянки пострадали при авиаударе коалиции в Йемене
Две россиянки пострадали при авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле
Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей.
Обновлено в 05:51
Политика
Украинцы определили для Зеленского главные задачи
Жители Украины считают, что избранный президент Владимир Зеленский в первую очередь должен лишить депутатов, судей и главу государства неприкосновенности.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link на iPhone, iPad и Apple TV
Судя по всему, Apple перестала блокировать релиз Steam Link на iOS-устройствах из-за того, что Valve убрала из приложения возможность покупать через него игры.
Обновлено в 07:10
Общество
В Госдуме предложили бороться с разводами со школьной скамьи
В Государственной Думе выступили с инициативой ввести курс этики и психологии семейной жизни в российских школах, чтобы с его помощью бороться с разводами, количество которых обеспокоило парламентариев.
Обновлено в 03:38
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35