Финансы
Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусеREGNUM 10:08
Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:47, Вашингтон
Технологии
Adobe показала прозрачную AR-витрину
Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.
Обновлено в 15:36
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Здоровье
В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований
Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери
По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
Политика
Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»
6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Полиция Геленджика задержала авиадебошира
После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Здоровье
В Петербурге откроют реабилитационный центр для детей
Медицинское учреждение для реабилитации детей, перенесших заболевания перинатального периода, откроют на улице Зины Портновой в Петербурге уже осенью 2019 года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Политика
Демократы в Конгрессе США ищут базу для импичмента Трампа
По планам юридического комитета нижней палаты Конгресса, голосование за представление к импичменту демократы проведут до конца года Демократы в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США планируют до конца года инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявил в интервью телекомпании CNN председатель комитета Джеррольд Надлер.
Обновлено в 01:30
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Музыка
Slipknot выпустили первый альбом за пять лет
Обновлено в 06:07
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество
Сельдяного короля впервые заметили у берегов России
Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31