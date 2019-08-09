Финансы

Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусеREGNUM 10:08

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Китаю

РЕН ТВ16:53

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Китаю

ПРАЙМ16:49

Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в России

Росбалт02:10

Индексы Уолл-стрит просели после новых заявлений Трампа о Китае

REGNUM15:08

Фондовые индексы США снижаются в пятницу

Финмаркет09:59

Spotify от Сбербанка и рекорд убытков от Uber: 5 важнейших событий недели

РБК12:00

Рынок акций в России необходимо запретить

Русская Планетавчера в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:47, Вашингтон
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Технологии

Adobe показала прозрачную AR-витрину

Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.
Обновлено в 15:36
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Политика

Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов

Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Здоровье

В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований

Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери

По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
Политика

Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку»

6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Общество

Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Обновлено в 17:23
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Финансы

CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США

В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован

Обновлено вчера в 23:33
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Полиция Геленджика задержала авиадебошира

После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.
Обновлено в 14:49
Здоровье

В Петербурге откроют реабилитационный центр для детей

Медицинское учреждение для реабилитации детей, перенесших заболевания перинатального периода, откроют на улице Зины Портновой в Петербурге уже осенью 2019 года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».
Обновлено в 17:22
Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

Обновлено в 17:06
Политика

Демократы в Конгрессе США ищут базу для импичмента Трампа

По планам юридического комитета нижней палаты Конгресса, голосование за представление к импичменту демократы проведут до конца года Демократы в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США планируют до конца года инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявил в интервью телекомпании CNN председатель комитета Джеррольд Надлер.
Обновлено в 01:30
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Наука

Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера

Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Музыка

Slipknot выпустили первый альбом за пять лет

Обновлено в 06:07
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

Обновлено в 16:51
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Общество

Сельдяного короля впервые заметили у берегов России

Житель Приморья Владимир Тарасов считается первым человеком, которому удалось поймать сельдяного короля в России.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное