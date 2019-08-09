Технологии Adobe показала прозрачную AR-витрину Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Политика Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.

Здоровье В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).

Шоу-бизнес Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.

Политика Франция не поддержала включение США в «нормандскую четверку» 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран «нормандской четверки» как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Финансы CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.

Происшествия Полиция Геленджика задержала авиадебошира После приземления самолета пассажир был доставлен в отделение полиции. Авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска.

Здоровье В Петербурге откроют реабилитационный центр для детей Медицинское учреждение для реабилитации детей, перенесших заболевания перинатального периода, откроют на улице Зины Портновой в Петербурге уже осенью 2019 года.

Армия и оружие В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Политика Демократы в Конгрессе США ищут базу для импичмента Трампа По планам юридического комитета нижней палаты Конгресса, голосование за представление к импичменту демократы проведут до конца года Демократы в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США планируют до конца года инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заявил в интервью телекомпании CNN председатель комитета Джеррольд Надлер.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Кино В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.

Наука Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».