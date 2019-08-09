Финансы
Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусеREGNUM 10:08
Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Пенсионерка сутки стояла в болоте и отпугивала медведя рыком
Пожилая женщина из Хабаровского края отправилась в лес собирать грибы, попала в трясину и сутки простояла в болоте, отпугивая бродившего возле нее бурого медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено в 06:54
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Общество
В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем
2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.
Обновлено в 10:52
Общество
МЧС продлило предупреждение о непогоде
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
Обновлено в 06:40
Авто
В Сети показали гибрид УАЗа и Hummer
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп заявил, что у Байдена «не все дома»
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.
Обновлено в 10:35
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Команда спецназа РФ провела штурм здания на конкурсе «Полярная звезда»
Одно из самых сложных упражнений — "штурм здания" — отработали участники конкурса среди подразделений специального назначения "Полярная звезда", проходящего в рамках V Армейских международных игр на базе полигона Брестский в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Футбол
Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Болельщик «Ренна» подал в суд на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, который ударил его по лицу, сообщает L'Equipe.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27