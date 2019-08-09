Финансы

Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусеREGNUM 10:08

Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
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На фондовых рынках США продолжилось падение

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Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в России

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Фьючерсные контракты Brent и WTI остаются на медвежьей территории. Утренний обзор рынков от ГК «ФИНАМ» 09.08.19

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Золото в ЧТВ снизилось на росте фондового рынка США

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Рынок акций в России необходимо запретить

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Политика

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10

Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено в 13:53
Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Хоккей

Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

ДНР: При обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Обновлено в 16:09
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Космос

Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси

Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии истерзанной девочки из Ингушетии

Обновлено в 06:59
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома крупно обыграл "Норвич Сити". Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 17:06
Транспорт

В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя

Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Гаджеты

Samsung представила Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:32
Происшествия

Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев

Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.
Обновлено в 16:35
Технологии

«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления

Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Теннис

Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Происшествия

В интернете появились личные данные задержанных на протестах последнего времени в Москве

Сайт «Медиазона» пишет, что трёх журналистов, сведения о которых появились в открытом доступе, полиция остановила перед акцией за свободные выборы – тогда силовики переписали паспортные данные сотрудников СМИ.
Обновлено в 15:03
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Лондон оказался обесточен после аварии на электросетях

Значительная часть Лондона и юго-востока Великобритании оказались обесточены из-за аварии на электросетях.
Обновлено в 14:27
Политика

Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь

Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Футбол

«Боруссия Д» обыграла «Юрдинген» в Кубке Германии

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Юрдинген" в рамках 1-го раунда Кубка Германии.
Обновлено в 16:42
Общество

Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа

Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Футбол

ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Сочи»

В воскресенье «красно-синие» сыграют с «Сочи».
Обновлено в 12:47
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
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