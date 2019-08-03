Общество
Несогласных на прогулке вдоль Бульварного кольца встретил ОМОН (+ ФОТО)Независимая газета вчера в 14:18
В субботу в Москве несогласные попытались провести несогласованный марш в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (МГД) от оппозиции. В центре города собралось несколько тысяч человек, которые группировались в разных точках Бульварного кольца.
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Несогласных на прогулке вдоль Бульварного кольца встретил ОМОН (+ ФОТО)
Независимая газетавчера в 14:18
Исаев о прогулке оппозиции по Бульварному кольцу: народный протест так уныло не выдыхается
ИА "Реалист"вчера в 12:48
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