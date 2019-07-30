Экономика

Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходовREGNUM 14:04

Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
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Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов

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Прибыль китайской Huawei в I полугодии выросла на 23,2%

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Huawei
Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем.
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