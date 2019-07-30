Экономика

Санкции США увеличили выручку Huawei на 23%ГЛАС.RU 12:50

Совокупная выручка в первом полугодии от потребительского, операторского и предпринимательского секторов превысила 401,3 млрд юаней, что составляет более $60 млрд. Председатель Huawei Лян Хуа отметил, что компания так же сильна, как и когда-либо до событий этого года.
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Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 году, бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем.
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