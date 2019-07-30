Экономика
Санкции США увеличили выручку Huawei на 23%ГЛАС.RU 12:50
Совокупная выручка в первом полугодии от потребительского, операторского и предпринимательского секторов превысила 401,3 млрд юаней, что составляет более $60 млрд. Председатель Huawei Лян Хуа отметил, что компания так же сильна, как и когда-либо до событий этого года.
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Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:35
Политика
Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального.
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Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
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Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
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Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Фронтальная камера Samsung Galaxy A80 получила поддержку автофокуса
Разработчики улучшили фронтальную камеру Samsung Galaxy A80.
Обновлено в 07:59
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Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.
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Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
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Обновлено в 15:35
Общество
Умерла художница Варвара Родченко
О художнице Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве.
Обновлено в 14:49
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Футбол
Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»
Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан
На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.
Обновлено в 14:27
Политика
Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа
Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек
Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Кино
Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено в 07:10
Авто
Kia расширяет географию продаж удешевленного Kia Rio
Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.
Обновлено в 00:12
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Футбол
Защитник «МЮ» Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенес операцию на мениске и пропустит от четырех до пяти месяцев, сообщает официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Здоровье
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг
Обновлено в 02:00