Совокупная выручка в первом полугодии от потребительского, операторского и предпринимательского секторов превысила 401,3 млрд юаней, что составляет более $60 млрд. Председатель Huawei Лян Хуа отметил, что компания так же сильна, как и когда-либо до событий этого года.

Политика Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Здоровье Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.

Футбол «Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.

Политика Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно» Музыкант Андрей Макаревич написал песню о событиях в центре Москвы 27 июля, где в ходе разгона несанкционированной акции протеста были задержаны более тысячи человек.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Общество Умерла художница Варвара Родченко О художнице Варвара Родченко родилась в 1925 году в Москве.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Происшествия МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Футбол Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити» Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.

Происшествия СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир.

Политика Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.

Кино Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.

Авто Kia расширяет географию продаж удешевленного Kia Rio Компания Kia анонсировала планы по расширению географии поставок бюджетного седана Kia Pegas.

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Футбол Защитник «МЮ» Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенес операцию на мениске и пропустит от четырех до пяти месяцев, сообщает официальный Twitter "красных дьяволов".

Армия и оружие На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".