Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходовREGNUM 14:04
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
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Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Футбол
Фернандо обратился к болельщикам «Спартака»
Полузащитник Лукас Фернандо, перешедший из «Спартака» в китайский клуб «Бэйцзин Гоань», обратился к болельщикам московского клуба.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Путешествия
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье
Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Обновлено в 14:04
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Футбол
Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»
Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Общество
Умерла художница Варвара Родченко
Художница Варвара Родченко, дочь Надежды Степановой и художника и фотографа Александра Родченко, умерла в Москве в возрасте 93 лет, сообщила ТАСС во вторник директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова.
Обновлено в 14:49
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В Индонезии создано новое антитеррористическое командование
Власти Индонезии объявили о создании в структуре вооруженных сил страны нового элитного подразделения для командования спецоперациями, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на ряд индонезийских СМИ.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Индия передумала закупать беспилотники США из-за ПВО Ирана
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
Обновлено в 14:14
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Политика
Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированной акции в Москве
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла в столице 27 июля.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Игорь Крутой отметил 65-летие, организовав вечеринку в восточном стиле
Вечеринка была выдержана в восточном стиле.
Обновлено в 14:52
Здоровье
Роддома Петербурга перейдут на электронные карты до конца года
Отчет чиновник представил на заседании малого правительства с участием врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено вчера в 06:48
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь июля
«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:04
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Обновлено в 14:24