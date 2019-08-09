Транспорт

Несколько улиц в Москве перекроют 10 августа из-за митингаТАСС 08 августа в 13:03

Будет перекрыты по одной полосе в каждом направлении.
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