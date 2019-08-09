Транспорт
Несколько улиц в Москве перекроют 10 августа из-за митингаТАСС 08 августа в 13:03
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Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа
Вечерняя Москва08 августа в 12:55
Движение на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой перекроют 10 августа из-за митинга
Агентство Москва08 августа в 12:46
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия
После акции в Москве начались задержания
После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:02
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", — пишет автор петиции.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Астраханской области
Четыре человека стали жертвами ДТП в Астраханской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.
Обновлено в 10:55
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Израиль мечтает помочь американцам остановить «Северный поток-2»
Как пишет издание Junge Welt, такой альтернативой сможет стать газопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), по которому газ можно будет поставлять в Европу из Израиля по дну Средиземного моря.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
В ЕС отреагировали на сообщения о пусках ракет в КНДР
10 августа южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на сообщения военных Республики Корея сообщило, что два снаряда с неизвестными параметрами были запущены из города Хамхын (северо-восток КНДР) по направлению к Японскому морю.
Обновлено в 11:46
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII).
Обновлено в 02:48
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Футбол
Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.
Обновлено в 12:16
Здоровье
6 фруктов, которые помогают при артрите
Обновлено в 07:24
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» по буллитам на турнире в Казахстане
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» переиграл в серии послематчевых буллитов нижнекамскую команду «Нефтехимик» в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан.
Обновлено в 08:37
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38