Будет перекрыты по одной полосе в каждом направлении.

Несколько улиц в Москве перекроют 10 августа из-за митинга

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