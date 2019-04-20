Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНРТАСС вчера в 15:19
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Читать в источнике
Оценить322
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол
Пуйоль: Месси сезон за сезоном показывает, что он лучший в истории
Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Врачи назвали симптомы рака кишечника
Специалисты назвали симптомы рака кишечника.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике
Обновлено в 06:12
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Авто
Вариации кроссовера Renault Arkana раскрыты до премьеры
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), размещённое Росстандартом в открытом доступе, позволяет судить о модификациях, которые к лету будут предложены покупателям паркетника Renault Arkana.
Обновлено вчера в 08:59
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Спорт
Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Обновлено в 04:48
Общество
Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг
Обновлено в 03:40
Здоровье
Минздрав Башкирии прокомментировал сокращение замов главврачей в республиканских больницах
«Правительство Башкирии уберет из штатных расписаний медучреждений республики избыточные позиции заместителей главных врачей, а высвободившиеся средства, а это порядка 78 млн. рублей, направит на повышение зарплат», — пояснил он на свой странице в Facebook.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети
«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Наука
Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 05:08
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
В обществе ведутся обсуждения того, каким станет интернет после вступления в силу закона: некоторые предполагают, что начнется эра «забвения» и люди окажутся отрезанными от мира.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля стал участником общегородского субботника.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22