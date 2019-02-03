Общество

Несколько тысяч северодвинцев вышли на митинг против мусорных свалокКрасная весна 15:24

В заключении организаторами митинга была зачитана резолюция мероприятия, согласно которой жители города Северодвинска и представители общественных партий заявляют свой протест против строительства полигона твердых коммунальных отходов в поселке Рикасиха, а также против ввоза отходов производства и потребления на территорию Архангельской области из других регионов РФ.
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