Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в ДагестанеВести.Ru 09:17
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане. Повреждения оцениваются на "средние", их характер не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Квят показал восьмой результат в квалификации Гран-при Монако «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Монако "Формулы-1", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Хоккей
Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности»
По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.
Обновлено в 09:41
Общество
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»
Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
Обновлено в 07:10
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты
Войны маркетологов: Nvidia пытается помешать выпуску видеокарты AMD Radeon RX 3080 регистрируя торговую марку «3080»
Если Nvidia выпускает 3D-карты серии RTX 2XXX, то AMD решила, что ее видеокарты нового поколения будут называться Radeon RX 3XXX — в глазах потребителей они выглядели бы более новыми.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Во Франции проходит 28-я манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 09:00
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов приобрел дорогой автомобиль в кредит
Осенью 2018 года стало известно, что у Тарасова собралась огромная задолженность по алиментным выплатам.
Обновлено в 09:47
Кино
Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Кино
Умер легендарный французский актер Пьер Ате
О кончине известного актера сообщил телеканал BFM TV. О причине смерти канал не сообщил. Известно, что он умер в собственном доме в Париже.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Хуситам удалось отбить атаки армии Йемена на Тааз
Мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) смогли отбить атаки армии правительства Йемена на несколько позиций в городе Тааз, который находится на юго-западе страны.
Обновлено в 13:35
Футбол
Леонид Федун: «Есть варианты, что кто-то из „Спартака-2“ будет играть за основу»
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал "СЭ" выступление "Спартака-2" в завершившемся сезоне первенства Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 10:55
Политика
Беглов заявил, что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил участвовать в выборах главы города.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Apple приобрела права на приложение для определения астмы
Американская компания Apple обзавелась правами на мобильное приложение Tueo Health, которое способно диагностировать астму у детей.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Задержан и.о. главы дагестанского управления Росреестра
Следственный комитет России по Дагестану подтвердил информацию о задержании исполняющего обязанности главы управления Росреестра по Дагестану.
Обновлено в 13:09
Хоккей
Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В российской армии появится должность «Главный сержант»
Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52