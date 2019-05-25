Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в ДагестанеВести.Ru 09:17
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане. Повреждения оцениваются на "средние", их характер не уточняется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Феттель разбил болид в третьей практике «Гран-при Монако»
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель разбил болид в третьей практике "Гран-при Монако".
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
Обновлено в 11:09
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Самая органичная утечка: рекламный баннер демонстрирует фронтальную и тыльную панели смартфона Redmi K20, а также основные характеристики
Напомним, ранее слухи приписывали Redmi K20 платформу Snapdragon 675, но в одной из последних вчерашних утечек фигурировала уже Snapdragon 730.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 48-летием
Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Американский моряк осужден за шпионаж в пользу России
Американский моряк хотел сбежать в Россию Сообщается, что Келлог знал о том, что публикация и размещение информации может раскрыть границы возможностей атомных авианосцев США, и, соответственно, нанести ущерб государству.
Обновлено в 02:39
Общество
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса
На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности, в котором обвинили Россию в том, что она "бросает вызов основанному на правилах международному порядку" и проводит "провокационную военную деятельность", пытаясь подорвать институты альянса и внести раскол.
Обновлено в 06:31
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Свадьбу Потапа и Насти Каменских показали на видео
В Сети опубликовали несколько видеозаписей со свадьбы артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских.
Обновлено 23 мая в 22:28
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Здоровье
В Севастополе новый глава онкодиспансера поделился планами
Постоянно расширяется спектр проводимых оперативных вмешательств, внедряются новые методики и техники (эндоскопические операции на легком в 2015 году, малоинвазивные эндоскопические вмешательства при злокачественных новообразованиях пищевода в 2018 и другие).
Обновлено в 03:15
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Обновлено в 04:07
Общество
Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев
Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 00:52
Общество
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Обновлено в 11:44
Футбол
Маркос Рохо: «Сульшер сказал, что рассчитывает на меня»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо поделился планами на будущее после восстановления от нескольких тяжелых травм.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.
Обновлено в 11:47
Происшествия
При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек
Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 10:22
Общество
Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ
По данным социологического исследования, проведенного региональным Центром СПИД в прошлом году, больше половины опрошенных жриц любви обслуживают 11-15 клиентов в неделю, каждая третья — меньше 10, 4% секс-работниц имеют больше 16 партнеров.
Обновлено в 03:45