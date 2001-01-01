Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ узнали об интересе российских клубов к нападающему «Тоттенхэма»

РБК04:37

Форвард «Тоттенхэма» готов перейти в клуб РПЛ

Евро-футбол.ру03:16

СМИ: ряд российских клубов интересуются нападающим «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс03:03

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Матч ТВ03:09

Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию

Soccer.ru02:51

Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении футболиста «Тоттенхэма» Янссена

ТАСС02:30

Несколько клубов РПЛ желают Янссена

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Происшествия

Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта

Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено в 14:05
Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Финансы

Российские компании поддержат рубль

По оценке Газпромбанка, в июне-июле российские компании выплатят около 1,83 трлн руб. дивидендов (расчеты на основе данных топ-50 публичных компаний).
Обновлено в 11:51
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Экономика

В Петербурге построят четыре новых завода за 10 млрд рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" одобрил инвестпроекты четырех заводов на сумму 10 млрд рублей.
Обновлено в 10:06
Экономика

«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03
Общество

Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на сотни миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 17:04
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Политика

Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену

Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Общество

В Екатеринбурге создали рабочую группу по опросу о месте для храма

Обновлено в 12:14
Происшествия

Мертвого мужчину нашли на крыше электрички в Подмосковье

"На крыше электрички на железнодорожной станции Нара в Наро-Фоминске найдено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:49
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Общество

Машков заступился за школьников с БДСМ-выпускного во Владивостоке

Обновлено в 13:13
Общество

Слишком откровенное платье телеведущей возмутило зрителей

Обновлено в 11:45
Кино

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Хоккей

Защитник Хиетанен продлил контракт с московским клубом КХЛ «Динамо»

Финский защитник Юусо Хиетанен продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо".
Обновлено вчера в 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Винсент Янссен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур». Выступал за сборную Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное