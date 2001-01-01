Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
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