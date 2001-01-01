Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
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Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
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Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
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Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
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В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Финансы
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