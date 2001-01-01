Футбол

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
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СМИ узнали об интересе российских клубов к нападающему «Тоттенхэма»

РБК04:37

Форвард «Тоттенхэма» готов перейти в клуб РПЛ

Евро-футбол.ру03:16

Несколько клубов РПЛ желают Янссена

Sport.ru04:59

СМИ: ряд российских клубов интересуются нападающим «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс03:03

Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию

Soccer.ru02:51

Несколько российских клубов заинтересованы в приобретении футболиста «Тоттенхэма» Янссена

ТАСС02:30

Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»

Матч ТВ03:09
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Политика

Аваков не намерен баллотироваться в Раду

Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Компания Nokia покажет новый смартфон Wasp

По информации СМИ, на выставке, которая пройдет в итальянском Милане шестого июня, мировая общественность увидит смартфон, получивший название Nokia Wasp.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

В новосибирском метрополитене остановились поезда

Обновлено в 05:17
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Общество

«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей

В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Космос

NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса

Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

Новосибирский депутат оскорбил мешавшего ему проехать инспектора

Угрозами и оскорблением завершился разговор депутата Законодательного собрания Новосибирской области с инспектором ДПС, который составлял протокол на другого водителя.
Обновлено в 05:27
Авто

Показано видео первого Haval H7 российской сборки

Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь

Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания

Обновлено в 06:00
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кемеровский социально-инновационный банк» (АО «Кемсоцинбанк»).
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57

Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году

В военном ведомстве подчеркнули, что новейший МТР-К поступит на вооружение ВС России в 2020 году, после проведения государственных испытаний.
Обновлено в 02:39
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов

Рубль подешевел к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи 31 мая. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Обновлено в 06:01
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения об отказе продавать Ирану С-400

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять Ирану зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

Президент России подписал указ, которым присвоил более чем 40 российским аэропортам имена, выбранные по итогам конкурса «Великие имена России» в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Происшествия

МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве.
Обновлено в 04:22
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Религия

Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря

Обновлено в 05:30
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
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