Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
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Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Происшествия
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Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
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Армия и оружие
Лавров назвал бредовыми заявления США о ядерных испытаниях России
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 01:35
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Футбол
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Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
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Обновлено в 02:16
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В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
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Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы
Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
Обновлено в 16:56
Политика
Трамп оценил кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьера Британии
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии.
Обновлено в 19:45
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
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Обновлено в 05:12
Происшествия
При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек
Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек.
Обновлено в 19:12
Футбол
«Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче»
Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.
Обновлено в 18:56
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Футбол
«Арсенал» открыт к продаже Озила
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Здоровье
Назван способ худеть без чувства голода
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Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
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Обновлено в 07:36
Происшествия
В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными
Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Путешествия
Зачем россиянам ехать в Германию
В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 17:08
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52