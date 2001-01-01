Футбол
Несколько российских клубов интересуются форвардом «Тоттенхэма»Матч ТВ 03:09
Действующий контракт футболиста с лондонским клубом истекает летом 2020 года. Янссен выступает за «Тоттенхэм» с 2016 года. В минувшем сезоне 24-летний форвард из-за реабилитации после операции на стопе провел три матча в АПЛ.
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Агент Винсента Янссена: «Локомотив»? Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию
Спорт день за днем03:43
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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью РИА Новости, что контракт с ПСО "Казань" не расторгнут, однако работы по строительству второй очереди на космодроме Восточный были приостановлены с целью доработки проектной документации для запуска с этого стола "Ангары-А5В" с водородной ступенью и изменению некоторых моментов, связанных с ценообразованием.
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Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
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Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
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Г Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак может стать обладателем премии «Открытие года» по версии журнала GQ.
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Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
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Обновлено в 02:16
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