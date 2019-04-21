Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрануСвободная Пресса 14:30

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взяли под усиленную охрану.
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Имение Порошенко в киевской области взяли под усиленную охрану

Телеканал 360°14:28

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

Московский Комсомолец12:32

Имение Порошенко в Киевской области взяли под усиленную охрану

Life.ru12:47

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

РЕН ТВ12:42

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

ТАСС12:40

Резко усилена охрана имения Порошенко перед итогом голосования

Газета.Ru12:39

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Вести.Ru12:49
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
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