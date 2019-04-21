Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрануСвободная Пресса 14:30
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взяли под усиленную охрану.
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Здоровье
Медики назвали 4 ранних симптома аневризмы мозга
Медики назвали 4 ранних симптома аневризмы мозга, на которые стоит обратить внимание во избежание серьезных последствий.
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ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов
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Два человека погибли при пожаре в подмосковной Старой Купавне
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Старой Купавне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о состоянии здоровья Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Николая Рассказова.
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Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
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Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
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Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
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Политика
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Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Общество
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Обновлено в 05:33
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Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Эсминец США Ross прибыл в порт Батуми
Эсминец типа Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) ВМС США в воскресенье прибыл в порт грузинского города Батуми (Аджарская АР).
Обновлено в 11:03
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 12:46
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Forbes назвал возможных российских кандидатов в долларовые миллиардеры
Издание Forbes назвало имена российских деятелей, у которых имеется возможность оказаться в списке долларовых миллиардеров уже в 2020 году.
Обновлено в 08:29
Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Оши сломал ключицу и выбыл до конца сезона
Нападающий «Вашингтона» Ти-Джей Оши больше не сыграет за свою команду в этом сезоне из-за перелома ключицы.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
В Донбассе 23-летняя медсестра погибла, защищая раненых
Обновлено вчера в 10:50
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
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Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
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Авто
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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы
Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04