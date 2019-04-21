Политика
Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрануВести.Ru 12:49
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану. Дело в том, что в соцсетях распространилось сообщение о готовящемся у имения пикете. Это будет своеобразное прощание с Порошенко по итогам второго тура президентских выборов.
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