Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрануВести.Ru 12:49

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану. Дело в том, что в соцсетях распространилось сообщение о готовящемся у имения пикете. Это будет своеобразное прощание с Порошенко по итогам второго тура президентских выборов.

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.

Происшествия На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.

Гаджеты Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 47% Явка на президентских выборах в Украине по состоянию на 15:00 составила 47,8%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.

Политика Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Политика Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.

Здоровье Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Гаджеты Xiaomi начнёт ставить NFC в недорогие смартфоны Глава суббренда Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что новый бюджетный флагман Redmi 855 будет поддерживать NFC.

Политика Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Здоровье Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.