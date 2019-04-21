Политика

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрануВести.Ru 12:49

Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взято под усиленную охрану. Дело в том, что в соцсетях распространилось сообщение о готовящемся у имения пикете. Это будет своеобразное прощание с Порошенко по итогам второго тура президентских выборов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Несколько кордонов: имение Порошенко взяли под усиленную охрану

Вести.Ru12:49

Имение Порошенко в Киевской области взяли под усиленную охрану

Life.ru12:47

Резиденция Порошенко под Киевом взята под усиленную охрану

Царьград12:34

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

ТАСС12:40

Резко усилена охрана имения Порошенко перед итогом голосования

Газета.Ru12:39

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

РЕН ТВ12:42

Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

Московский Комсомолец12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика

Порошенко признал поражение на выборах президента Украины

Действующий глава государства Петр Порошенко признал поражение во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:59
Происшествия

На Шри-Ланке арестованы 13 человек по делу о взрывах

Полиция Шри-Ланки взяла под стражу 13 человек, подозреваемых в организации серии взрывов в отелях и храмах острова.
Обновлено в 13:08
Гаджеты

Опережая время: Samsung слишком поторопилась с выпуском Fold

Корпорация сделал ставку на новаторство, но, по мнению пользователей, Samsung слишком поторопилась с выпуском Folda.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 47%

Явка на президентских выборах в Украине по состоянию на 15:00 составила 47,8%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны.
Обновлено в 09:24
Политика

Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский

Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Авто

Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Обновлено вчера в 10:00
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.
Обновлено в 14:08
Здоровье

Медики назвали самый полезный для здоровья печени фрукт

Эксперты отмечают, абрикос полезен не только как фрукт сам по себе, но и в переработанном виде.
Обновлено в 03:39
Футбол

Миллер отреагировал на победу «Зенита» в матче против «Краснодара»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал победу ФК «Зенит» в матче против «Краснодара».
Обновлено в 12:25
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:28
Футбол

«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ.
Обновлено в 12:53
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Секреты красоты от Ренаты Литвиновой: Адские тренировки, бокал шампанского и никакого маникюра

На счету Литвиновой более 30 ролей, в 14 картинах выступила как режиссер, в шести - в качестве сценариста.
Обновлено в 08:19
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Обновлено в 09:22
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Xiaomi начнёт ставить NFC в недорогие смартфоны

Глава суббренда Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что новый бюджетный флагман Redmi 855 будет поддерживать NFC.
Обновлено в 08:47
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное