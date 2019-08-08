Футбол
Несколько клубов РПЛ интересуются хавбеком сборной Беларуси ГромыкоSports.ru 00:00
22-летним игроком сборной Беларуси интересуются сразу несколько клубов РПЛ. Трансфер может состояться зимой, когда у Громыко заканчивается контракт с «Шахтером». Сам хавбек не хочет продлевать соглашение с клубом.
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ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
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