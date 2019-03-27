Несколько человек пострадали при взрыве в СтокгольмеИзвестия 02:54

В результате пострадал фасады зданий и стоящие вблизи автомобили. По данным местной полиции, несколько человек находятся в состоянии шока, один человек получил ранения осколками стекла. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.

Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме

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