Происшествия
Несколько человек пострадали при взрыве в СтокгольмеИзвестия 02:54
В результате пострадал фасады зданий и стоящие вблизи автомобили. По данным местной полиции, несколько человек находятся в состоянии шока, один человек получил ранения осколками стекла. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Наука
В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали
Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Финансы
Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Происшествия
На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт
Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Компания Huawei представила первые «умные» очки
Компания Huawei представила на пресс-конференции в Париже новый продукт – умные очки. Об этом сообщает интернет-издание iXBT.
Обновлено в 08:13
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Происшествия
СКР не подтвердил информацию о пытках «Свидетелей Иеговы» в Сургуте
В феврале 2019 года в Сургуте полиция задержала троих иеговистов, заподозрив их в организации деятельности экстремистской организации.
Обновлено в 06:22
Политика
США вернут американцев на Луну. Пентагон запланировал победу в космосе
За пять лет необходимо отправить американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 00:54
Футбол
Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»
Обновлено в 04:32
Здоровье
В Воронеже число заболевших корью увеличилось до 12
Число заболевших корью в Воронеже выросло до 12 человек. Среди них — 11 детей и 1 взрослый. Все заболевшие не были привиты.
Обновлено в 06:54
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Политика
ЛДПР официально предложила не признавать выборы на Украине
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".
Обновлено в 08:10
Общество
В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Французские ВМС перехватили судно с почти 800 кг кокаина
Около 800 кг кокаина было обнаружено на борту судна, перехваченного в ходе международной операции в международных водах в районе Никарагуа.
Обновлено в 07:59
Хоккей
«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54