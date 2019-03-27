Происшествия

Несколько человек пострадали при взрыве в СтокгольмеИзвестия 02:54

В результате пострадал фасады зданий и стоящие вблизи автомобили. По данным местной полиции, несколько человек находятся в состоянии шока, один человек получил ранения осколками стекла. Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование.
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СМИ: число пострадавших при взрыве в пригороде Стокгольма возросло до пяти

ТАСС08:05

Взрыв в Стокгольме произошёл рядом с поселениями мигрантов

Говорит Москва03:27

При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

РБК03:28

Несколько человек пострадали при взрыве в Стокгольме

Известия02:54

Полиция расследует взрыв в пригороде Стокгольма

RT на русском02:32

Взрыв произошел в Стокгольме, есть раненые

Газета.Ru02:26

В полиции рассказали о травмах пострадавших при взрыве на западе Стокгольма

РИА Новости07:20

Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены

КП - Беларусь05:24
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В Гренландии вновь начал расти крупнейший тающий ледник

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Происшествия

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Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
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Обновлено в 04:06
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

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Происшествия

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Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
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Финансы

Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях

Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
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Энергетика

Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России

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Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

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Происшествия

На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт

Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
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Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
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Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
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Компания Huawei представила первые «умные» очки

Компания Huawei представила на пресс-конференции в Париже новый продукт – умные очки. Об этом сообщает интернет-издание iXBT.
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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
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Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
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Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
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Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Происшествия

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В феврале 2019 года в Сургуте полиция задержала троих иеговистов, заподозрив их в организации деятельности экстремистской организации.
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Политика

США вернут американцев на Луну. Пентагон запланировал победу в космосе

За пять лет необходимо отправить американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 00:54
Футбол

Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»

Обновлено в 04:32
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Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Обновлено в 08:12
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Число заболевших корью в Воронеже выросло до 12 человек. Среди них — 11 детей и 1 взрослый. Все заболевшие не были привиты.
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Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Политика

ЛДПР официально предложила не признавать выборы на Украине

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины".
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Общество

В Новой Москве снесли незаконный отель в виде дерева

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Армия и оружие

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Около 800 кг кокаина было обнаружено на борту судна, перехваченного в ходе международной операции в международных водах в районе Никарагуа.
Обновлено в 07:59
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«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион

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Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
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