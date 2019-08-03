Происшествия
Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центреРИА Новости 15:39
В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, еще как минимум 30 получили ранения. Об этом рассказала журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы. При этом телеканал KTSM сообщает о 18 жертвах.
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Происшествия
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Футбол
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Интернет
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Футбол
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Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
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Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
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