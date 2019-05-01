Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествияРязанский городской сайт 07:28

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
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На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39

На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

Коммерсантъ07:16

Более 100 человек задержаны в российских городах в ходе различных первомайских акций

Эхо Москвы11:07

Петербургский депутат Резник потребовал освободить задержанных первомайского шествия

Форпост Северо-Запад06:03

Активистку «Открытой России» лишили Первомая в Петербурге из-за февральской акции «Марш материнского гнева»

Фонтанка.Ру06:30
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Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

Обновлено вчера в 15:14
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Общество

В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов

На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Кино

Оператор «Игры престолов» оправдался за слишком темные сцены битвы

Обновлено в 13:18
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено в 11:13
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Культура

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Гаджеты

Первое обновление для Meizu 16s улучшило камеру и режим HDR

Указано, что в Flyme 7.2.3.0 была проведена оптимизация системы в режиме ожидания, улучшена работа режима HDR и режима при активации 48 Мп модуля.
Обновлено в 11:29
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Политика

Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР

Американские представители провели продуктивные торговые переговоры со своими китайскими коллегами.
Обновлено в 09:23
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Общество

Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Общество

В Новосибирске прошла «Монстрация»

Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Обновлено в 13:59
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Здоровье

В Воргашоре митинговали против реорганизации больницы

В среду, 1 мая, в Воргашоре прошел митинг против реорганизации местной больницы. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Обновлено в 10:35
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Авто

Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса

Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
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