Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествияРязанский городской сайт 07:28
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
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Петербургский депутат Резник потребовал освободить задержанных первомайского шествия
Форпост Северо-Запад06:03
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Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»
В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Общество
В России заблокированы более 9 тысяч пиратских сайтов
На сегодняшний день в России по решению суда ограничен доступ к более 9,5 тыс. пиратских сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
Обновлено в 08:48
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено в 11:09
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Культура
Леониду Каневскому исполнилось 80 лет
Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Гаджеты
Первое обновление для Meizu 16s улучшило камеру и режим HDR
Указано, что в Flyme 7.2.3.0 была проведена оптимизация системы в режиме ожидания, улучшена работа режима HDR и режима при активации 48 Мп модуля.
Обновлено в 11:29
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Политика
Глава Минфина США провел продуктивные торговые переговоры с КНР
Американские представители провели продуктивные торговые переговоры со своими китайскими коллегами.
Обновлено в 09:23
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Политика
Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Общество
Названы самые разочаровывающие достопримечательности Европы
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» названа туристами самой разочаровывающей достопримечательностью в Европе.
Обновлено 29 апреля в 06:46
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Обновлено в 13:59
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Здоровье
В Воргашоре митинговали против реорганизации больницы
В среду, 1 мая, в Воргашоре прошел митинг против реорганизации местной больницы. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
Обновлено в 10:35
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Авто
Посмотрите на внедорожный Bugatti Divo, который спасет от апокалипсиса
Лондонская дизайн-студия YasidDESIGN опубликовала рендер лифтованного гиперкара Bugatti Divo.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28