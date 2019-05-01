Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в ПетербургеИнтерфакс 10:57

Полиция задержала нескольких участников первомайского шествия по Невскому проспекту. После остановки колонны на Невском проспекте в знак протеста против задержаний активистов полиция приступила к новым задержаниям. В числе задержанных оказался депутат Законодательного собрания Максим Резник.

Несколько человек были задержаны на первомайском шествии в Петербурге

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