Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайских демонстрацийТелеканал RTVI 06:43

По данным «ОВД-инфо» на 14:30 мск, число задержанных в Петербурге выросло до 66, а по России — до 111 человек. Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
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В окончательных списках задержанных «ОВД-Инфо» оказалось 125 человек

Медиазона12:27

Активистку «Открытой России» лишили Первомая в Петербурге из-за февральской акции «Марш материнского гнева»

Фонтанка.Ру06:30

В С.-Петербурге полиция разогнала одну из колонн демонстрантов на Невском проспекте

Эхо Москвы08:59

На первомайском шествии в Петербурге задержали более 65 человек

Piter.tv09:44

После первомайского шествия задержали 35 человек

Мойка7807:39

На первомайском шествии в Петербурге задержали 35 человек

Gazeta.SPb08:23

Петербургский депутат Резник потребовал освободить задержанных первомайского шествия

Форпост Северо-Запад06:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку

Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено в 11:32
Авто

Названы самые популярные французские марки и модели в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено в 09:47
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Политика

Минск отреагировал на смену посла РФ в Белоруссии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля текущего года глава РФ Владимир Путин освободил посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича от занимаемой должности.
Обновлено в 12:26
Политика

Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что она попросила сегодня уйти в отставку главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 13:06
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Обновлено в 06:38
Происшествия

Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.
Обновлено в 10:53
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

«Бабушка, она и есть бабушка»: Подписчики раскритиковали новый образ Волочковой

Обновлено в 12:01
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $26,5 млрд - BBI

Совокупное состояние богатейших россиян за первые четыре месяца 2019 года увеличилось на 26,547 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Обновлено в 09:48
Политика

Греческие профсоюзы отметили Первомай двумя демонстрациями

День Международной солидарности трудящихся греческие профсоюзы отметили двумя демонстрациями и забастовкой.
Обновлено в 07:29
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге

Депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника задержали во время первомайского шествия, так как он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 08:51
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
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