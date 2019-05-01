Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайских демонстрацийТелеканал RTVI 06:43
По данным «ОВД-инфо» на 14:30 мск, число задержанных в Петербурге выросло до 66, а по России — до 111 человек. Семь человек задержали на акции «Свободному Петербургу — свободные выборы!», четырех человек — на первомайской демонстрации.
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